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В постпредстве РФ оценили перспективы восстановления диалога с Брюсселем

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Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski
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Говорить о каком-либо восстановлении отношений между Россией и Евросоюзом не приходится. Об этом в интервью «Известиям» заявил и.о. постпреда РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

«Перечеркнуто не только то, что было совместно наработано в последние десятилетия, но и всё, что связано с вековой историей наших отношений. Всё будет начато с чистого листа, по-другому нам не надо», — подчеркнул он.

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При этом российский дипломат назвал одно условие для будущего разговора о принципах бесконфликтного сосуществования. По словам Логвинова, для этого Брюссель, а также государства, входящие в ЕС, должны отказаться от объявленной Москве «тотальной войны» во внешнеполитической, информационной, торгово-экономической и других сферах.

Вместе с тем и.о. постпреда РФ допустил, что после «летних каникул» Евросоюз может взяться за подготовку новых антироссийских санкций.

«Брюссель продолжит вести против нас экономическую войну. Другой немаловажный момент: консолидация ЕС в нынешних условиях, связанных с многочисленными кризисами — энергетическим, продовольственным, миграционным, — невозможна без объединяющего начала, коим остается противодействие так называемой российской угрозе, — сказал дипломат, пояснив, что работа над пакетами рестрикций остается одним из проявлений подобной евросолидарности.

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