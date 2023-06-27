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Американский военный самолет 10 раз облетел Прагу

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Фото: Global Look Press/David Becker
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Стратегический транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III ВВС США кружил над Прагой и частью Центрально-Чешского края, описав правильный овал не менее 10 раз. Затем он направился на аэродром в городе Часлав на востоке страны, где и приземлился, сообщило 27 июня чешское издание Novinky.

«Согласно информации сервера Flightradar24, самолет с позывным RCH316 вылетел с аэродрома в городе Глазго, Шотландия. Во второй половине дня он начал описывать правильные овалы над Прагой и сделал это не менее 10 раз», — указывается в публикации.

По данным управления воздушного движения (УВД) Чехии, экипажу самолета нужно было израсходовать лишнее топливо.

Также пресс-секретарь генштаба чешской армии Властимила Циприсова отметила, что самолет Boeing C17 ВВС США перевозит в рамках завершения международных учений Air Defender материалы с базы в Чаславе. Из-за корректировки веса перед посадкой самолет несколько раз облетел столицу Чехии, пояснила она.

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Учения Североатлантического альянса Air Defender проходили в Германии с 12 по 23 июня. В мероприятиях были задействованы 250 самолетов и 10 тыс. военнослужащих из 25 государств.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков в беседе с «Известиями» еще в апреле отмечал, что предстоящие учения нужны для демонстрации Европе, под чьим началом и контролем она находится.

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