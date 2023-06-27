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В Крыму назначили врио министра информации и связи

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Альберт Куршутов назначен временно исполняющим обязанности министра внутренней политики, информации и связи Крыма, говорится в указе главы республики Сергея Аксенова. Документ опубликован на правительственном портале во вторник, 27 июня.

«Желаю Альберту Абдурашитовичу плодотворной и эффективной работы на новой должности», — написал Аксенов в своем Telegram, его цитату приводит ИА SevastopolMedia.

Ранее 44-летний Куршутов занимал должность первого зампредседателя Госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма, отмечает ИА «Крыминформ».

Также известно, что в 2016–2022 годах он был председателем постоянного комитета Ялтинского городского совета по градостроительству, земельным и имущественным отношениям.

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