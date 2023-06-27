Впервые за 20 лет зафиксированы случаи заболевания малярией в США

В США впервые за 20 лет выявлены случаи заболевания малярией. Опасная инфекция зафиксирована у трех жителей Техаса и Флориды, передает телеканал «Известия». Ученые предположили, что очаг возник непосредственно в Штатах. По их мнению, наиболее вероятно, что переносчиками вируса являются комары, обитающие в болотистой местности Флориды.

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