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Гинеколог назвала тревожные симптомы менопаузы

Гинеколог Казакова: при приливах и тревожности во время менопаузы стоит обратиться к врачу
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Фото: Global Look Press/Stefan Kiefer
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Под менопауазой понимается окончательное прекращение менструальных циклов у женщин. Вместе с этим в некоторых случаях данное состояние может проявляться рядом неприятных симптомов, требующих обращения к врачу. О них «Известиям» 28 июня рассказала врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова.

Она отметила, что под естественной менопаузой понимается то, что менструальные циклы отсутствуют в течение 12 последовательных месяцев и это обусловлено потерей функциональной активности яичников. Средний возраст вступления женщины в менопаузу — 48–49 лет.

При этом, как обратила внимание врач, если менструации прекратились в возрасте 40–44 лет, то тогда речь идет о ранней менопаузе. Такое состояние требует наблюдения врача акушера-гинеколога и, как правило, назначения заместительной гормональной терапии.

«У части женщин менопауза проявляется только прекращением менструаций и никаких жалоб относительно своего самочувствия у них не возникает. Однако у некоторых развивается климактерический синдром — это комплекс сосудистых, психических и обменно-эндокринных нарушений, возникающих на фоне угасания гормональной функции и общего старения организма», — рассказала Казакова.

В частности, по ее словам, возможны так называемые вазомотрные нарушения: резкий приток тепла к лицу и к верхней половине туловища (иногда с подъемом температуры тела), заканчивающийся появлением испарины, увеличение потоотделения, ощущение сердцебиения, сдавления грудной клетки.

«Также встречаются психоэмоциональные нарушения (резкие перемены настроения, депрессивные расстройства, тревожность, плаксивость, агрессия, панические атаки), генитоуринарный синдром (сухость влагалища, боли при половом акте, жжение и зуд), а также недержание мочи. Кроме того, в менопаузе увеличивается риск развития остеопороза — снижения плотности костной ткани, что, в свою очередь, проявляется переломами», — добавила гинеколог.

В заключение, она отметила, что при наличии вышеуказанных симптомов следует обратиться к врачу акушеру-гинекологу, который определит выраженность симптомов и при необходимости подберет заместительную гормональную терапию.

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21 апреля врач акушер-гинеколог «ИНВИТРО-Юг» Илона Довгаль рассказала «Известиям», что поздняя беременность несет за собой риск развития различных гестозов (осложнений нормальной беременности, которые могут развиваться после 20 недель гестации) и трудностей с естественными родами — в таком возрасте часто делают кесарево сечение.

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