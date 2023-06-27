Яровой сев завершился в Московской области

Аграрии в Московской области завершили яровой сев. Всего освоено свыше 257 тыс. га полей.

Зерновые и зернобобовые культуры заняли площадь 106,8 тыс. га, масличные культуры — 39 тыс. га. Кроме того, кормовые культуры высадили на площади 89,8 тыс. га. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

Овощи открытого грунта и картофель заняли площадь 21,8 тыс. га.

Успешному севу способствовали благоприятные погодные условия и своевременная подготовка к старту работ. Наибольшая площадь сева отмечается в Серебряных Прудах, Зарайске и Луховицах.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за почвенной засухи. Посевы пострадали на площади до 234 тыс. га.