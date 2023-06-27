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Военкор «Известий» и ОНФ передали технику и амуницию полку в зоне СВО

Военкор «Известий» Семен Ерёмин передал полку в зоне СВО технику и амуницию в рамках проекта «Всё для Победы!»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Семен Ерёмин передал технику и амуницию одному из полков 1-го Донецкого армейского корпуса в зоне спецоперации России по защите Донбасса. Передача состоялась в рамках проекта Народного фронта «Всё для Победы!».

Для бойцов были приобретены квадрокоптеры, автомобили повышенной проходимости, 3D-принтеры. Таким образом удалось восполнить потери материальной базы бойцов 114-й бригады, которые освобождали Красногоровку.

Сбор средств был открыт на сайте «Всё для Победы!», его ход курировал Ерёмин. Военкор активно освещает ход СВО с февраля 2022 года.

«Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в совместном сборе, моем и Народного фронта. Вот итоги этой большой работы. Все, кто вложил даже маленькую копеечку, знайте, что вы имеете к этому прямое отношение. Вот мы передаем подразделению пять автомобилей «Нива» в хорошей комплектации, с кондерами и хорошие, крупные дроны», — заявил Ерёмин.

Забирать «посылку» приехал военный из бывшего 11-го донецкого полка. Он поблагодарил всех, кто участвовал в сборе, и пообещал, что его бригада оправдает надежды россиян.

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В рамках проекта «Всё для Победы!» участники музыкального коллектива «ZVездный десант» 30 мая привезли солдатам и детям в Донбассе гуманитарную помощь.

Музыканты доставили бойцам в подразделениях «Спарта» и «Пятнашка» необходимые вещи, в том числе лекарства, генераторы и квадрокоптеры. Они также оставили гуманитарный груз для подразделения «Z», до которого сейчас невозможно добраться.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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