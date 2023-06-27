Названы дальние районы Москвы с премиальными новостройками

Премиальные новостройки в Москве продаются в 24 районах, в 10 из них предложение представлено единственным объектом. Об этом «Известиям» сообщили аналитики группы «Родина».

«Это обусловлено процессом транзита высокобюджетной недвижимости за пределы центра. Он особенно усилился в 2021–2022 годах», —объяснили эксперты.

Как пояснили аналитики, по мере развития рынка высокобюджетной недвижимости конкуренция между застройщиками росла, а количество свободных участков, пригодных для строительства домов премиум-класса, сокращалось. В этих условиях застройщики, которые специализируются на этом продукте, стали активнее искать альтернативные локации.

«Там (в дальних районах. — Ред.) у них отсутствовали соперники, а покупательская аудитория явно нуждалась в высококачественном предложении. В итоге на сегодняшний день сложился пул из 10 районов, где экспонируется всего по одной премиальной новостройке», — рассказали эксперты.

По информации специалистов, шесть из них (Щукино, Покровское-Стрешнево, Нагатинский Затон, Ростокино, Свиблово, Гагаринский) «открылись» на девелоперской карте за последние два года. Экспансия велась сразу по нескольким направлениям — северному (Хорошевский район, Сокол), северо-восточному (Ростокино, Свиблово), южному (Нагатинский Затон), юго-западному (Гагаринский район) и северо-западному (Покровское-Стрешнево, Щукино).

Застройщиков дополнительно мотивировал коммерческий успех премиальных комплексов в таких районах, как Марьина Роща и Очаково-Матвеевское. Кроме того, по одному адресу осталось в двух центральных районах — Мещанском и Басманном, добавили эксперты.

Ранее, 20 июня, аналитики компании «Метриум» рассказали «Известиям», что скидки на некоторые новостройки бизнес-класса в столице достигли 35%. Но, по их словам, чаще всего дисконт встречается в массовом сегменте, где скидки на такие объекты в среднем составляют 19%.