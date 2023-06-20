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Скидки на новостройки в Москве достигли 35%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Скидки на некоторые новостройки бизнес-класса в Москве достигли 35%. Но чаще всего дисконт встречается в массовом сегменте, скидки на такие объекты в среднем составляют 19%, сообщили «Известиям» аналитики компании «Метриум».

«Впрочем, есть девелоперы с более «щедрой» дисконтной политикой, у которых в продаже есть проекты со средней скидкой в 30%. Максимальный зафиксированный дисконт на конкретное помещение в массовом сегменте — 33%», — добавили в компании.

Средний размер дисконта по всему рынку составляет 6%, подсчитали аналитики.

По данным экспертов, в массовом сегменте рынка дисконты предлагаются в 62% проектов. В бизнес-классе скидки встречаются в 42% новостроек. В премиум-классе застройщики гораздо реже афишируют дисконты. В качестве открытых постоянных акций скидки сейчас предлагают только в девяти новостройках этого класса. В элитных новостройках уступка в цене обсуждается практически всегда только индивидуально, рассказали специалисты.

«Дисконтные акции сейчас не постоянные, как это было два-три года назад. Специальные предложения почти всегда ограничены по времени. Клиент должен понимать, что через несколько дней или недель у него пропадет шанс приобрести квартиру даже с символической уступкой. Поэтому решение о покупке лучше принимать быстро, особенно если скидки предлагают на дефицитные готовые квартиры с ключами», — отметил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

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Ранее, 19 июня, аналитики «Авито Недвижимость» сообщили «Известиям», что самое дешевое вторичное жилье в столице продается в Молжаниновском районе (САО). Средняя стоимость квартиры в этой локации составляет всего 2,3 млн рублей.

По данным специалистов, на втором месте среди наиболее бюджетных локаций по стоимости объектов на вторичном рынке находится район Новогиреево (ВАО) со средней ценой за объект 3,7 млн рублей.

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