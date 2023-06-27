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26 июня в столице Алжира открыли бюст Ю.А. Гагарина

Четыре подростка пострадали в ДТП в Стародубе

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В городе Стародубе Брянской области в ДТП попал автомобиль ВАЗ-21099 с 19-летним водителем за рулем. Пострадали четыре подростка, сообщает 27 июня региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в понедельник, 26 июня, на улице Краснооктябрьской. Предварительно установлено, что начинающий водитель не учел скорость, дорожные и метеоусловия, в результате чего «девятка» выехала на встречку, где по касательной столкнулась с Skoda Fabia и «Лада Гранта». После этого «ВАЗ» опрокинулся.

В результате пострадали четыре несовершеннолетних пассажира легковушки. Два 15-летних мальчика госпитализированы с различными травмами, 16-летний и 14-летний подростки были отпущены домой с рекомендациями обратиться в лечебное учреждение по месту жительства.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, стаж вождения водителя «девятки» составляет менее полугода. Установлено, что в момент ДТП он был трезв, но полис ОСАГО отсутствовал. Также полис отсутствовал и у Skoda.

Обстоятельства столкновения устанавливаются.

27 мая в районе 201-го км автодороги Палатка — Кулу — Нексикан в Магаданской области перевернулся легковой автомобиль. Четверо подростков 14–15 лет получили различные травмы, одной 17-летней девушке был причинен тяжкий вред здоровью в виде закрытого перелома позвоночника.

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