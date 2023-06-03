Реклама
Прямой эфир
Мир
В Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1
Политика
Совбез заявил о подготовке мер против попыток Запада спровоцировать кризис в России
Мир
Власти США издали запрет на аренду нефтяных и газовых скважин в Нью-Мексико
Спорт
Главный тренер ПСЖ Гальтье сообщил об уходе из клуба
Мир
Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии дополнительных ЗРК С-400 из России
Спорт
Матч чемпионата Франции по футболу остановили после нападения болельщика на игрока
Спорт
Легкоатлетка из Кении побила мировой рекорд в беге на 1,5 тыс. м
Общество
Синоптики спрогнозировали похолодание до 14 градусов в Москве 3 июня
Мир
Байден заявил о предотвращении экономического краха в США
Общество
Таксистам-физлицам запретят работать больше 12 часов в сутки с начала сентября
Мир
Оверчук заявил о прогрессе в разблокировке транспортных сетей Азербайджана и Армении
Спорт
ПСЖ объявил об уходе футболиста Серхио Рамоса

Пять подростков пострадали в результате ДТП в Магаданской области

0
Фото: СК РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате ДТП в Магаданской области пострадали пятеро несовершеннолетних. Об этом в субботу, 3 июня, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По версии правоохранителей, 27 мая в районе 201-го км на участке автодороги Палатка – Кулу – Нексикан перевернулся легковой автомобиль. В результате произошедшего четверо подростков 14–15 лет получили различные травмы, одной 17-летней девушке причинен тяжкий вред здоровью в виде закрытого перелома позвоночника.

«Следственными органами СУ СК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»)», — сказано в сообщении ведомства.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, проведены допросы свидетелей и потерпевших, назначены судебные экспертизы.

2 июня в Карелии в результате опрокидывания на крышу легкового автомобиля пострадали две девушки. Авария произошла 1 июня на 306-м км федеральной автодороги А-121 «Сортавала». Легковой Nissan под управлением 34-летней девушки занесло на повороте, в результате чего машина перевернулась.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023