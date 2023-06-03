Пять подростков пострадали в результате ДТП в Магаданской области
В результате ДТП в Магаданской области пострадали пятеро несовершеннолетних. Об этом в субботу, 3 июня, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
По версии правоохранителей, 27 мая в районе 201-го км на участке автодороги Палатка – Кулу – Нексикан перевернулся легковой автомобиль. В результате произошедшего четверо подростков 14–15 лет получили различные травмы, одной 17-летней девушке причинен тяжкий вред здоровью в виде закрытого перелома позвоночника.
«Следственными органами СУ СК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»)», — сказано в сообщении ведомства.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, проведены допросы свидетелей и потерпевших, назначены судебные экспертизы.
2 июня в Карелии в результате опрокидывания на крышу легкового автомобиля пострадали две девушки. Авария произошла 1 июня на 306-м км федеральной автодороги А-121 «Сортавала». Легковой Nissan под управлением 34-летней девушки занесло на повороте, в результате чего машина перевернулась.