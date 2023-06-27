Реклама
Прямой эфир
Общество
В Ростове-на-Дону выпал град размером до 2 см
Общество
В России предложили изымать участки под стройку трамвайных путей
Мир
В США 70-летний миллиардер разбился на гоночной трассе
Общество
В ГД предложили создать страховую госкомпанию для новых регионов РФ
Мир
В постпредстве назвали 11-й пакет санкций ЕС попыткой долгосрочной блокады России
Мир
Посол РФ в Австралии рассказал о дальнейших действиях в конфликте вокруг аренды участка под дипмиссию
Политика
Президент ОАЭ в беседе с Путиным отметил важность сохранения стабильности в РФ
Мир
В Швеции заявили о возможном объявлении бойкота Volvo Cars
Мир
США пообещали продолжать восстанавливать связи с военным ведомством КНР
Мир
Администрация Эрдогана обвинила Reuters в публикации необоснованных обвинений
Интернет и технологии
В мессенджере Telegram появятся сториз
Общество
У Минтруда образовался долг из-за санкций на переводы за границу
Мир
В МИД РФ заявили о необходимости сплотиться странам-участницам ДНЯО

В России предложили изымать участки под стройку трамвайных путей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России предложили разрешить изъятие земельных участков под строительство трамвайных путей. Соответствующий законопроект подготовили депутаты «Единой России» от комитетов по экономической, аграрной политике, транспорта и развития транспортной инфраструктуры, промышленности и торговли и др. Об этом «Известиям» рассказали в Госдуме.

Сетевые карты: Матвиенко рассказала о развитии трамвайного движения в РФ
Опыт модернизации электротранспорта в Таганроге могут распространить на другие регионы страны

Речь идет об уточнении ст. 49 Земельного кодекса РФ, что позволит изымать земельные участки для строительства трамвайных путей, а также путевого оборудования.

Сейчас власти имеют право изымать участок только ради соблюдения решений международных договоров, строительства военной и энергетической инфраструктуры, автомобильных дорог, а также в случае невозможности строительства инфраструктуры по альтернативным маршрутам, следует из кодекса. В этом случае собственнику компенсируется стоимость имущества, а также сопутствующие убытки деньгами или другой недвижимостью.

«В ходе выездов в регионы обратили внимание, что муниципалитеты, в частности, в Краснодаре и Ростове-на-Дону, столкнулись с трудностями, так как не могут изымать земельные участки для строительства трамвайных путей и сопутствующей путевой инфраструктуры. Таким образом, реализация программы по обновлению электротранспорта в регионах оказалась под угрозой», — заявил «Известиям» один из авторов законопроекта, депутат комитета по экономической политике Госдумы от Краснодарского края Эдуард Кузнецов.

В 2022 году правительство утвердило программу по обновлению электротранспорта для повышения доступности новых застраиваемых микрорайонов в региональных муниципалитетах. До 2028 года должны быть построены и реконструированы 618 км трамвайных путей и сопутствующей инфраструктуры в Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях, а также Краснодарском, Красноярском и Пермском краях.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

О том и рельс: в России хотят изымать участки под стройку трамвайных путей

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023