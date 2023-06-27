В России предложили изымать участки под стройку трамвайных путей

В России предложили разрешить изъятие земельных участков под строительство трамвайных путей. Соответствующий законопроект подготовили депутаты «Единой России» от комитетов по экономической, аграрной политике, транспорта и развития транспортной инфраструктуры, промышленности и торговли и др. Об этом «Известиям» рассказали в Госдуме.

Речь идет об уточнении ст. 49 Земельного кодекса РФ, что позволит изымать земельные участки для строительства трамвайных путей, а также путевого оборудования.

Сейчас власти имеют право изымать участок только ради соблюдения решений международных договоров, строительства военной и энергетической инфраструктуры, автомобильных дорог, а также в случае невозможности строительства инфраструктуры по альтернативным маршрутам, следует из кодекса. В этом случае собственнику компенсируется стоимость имущества, а также сопутствующие убытки деньгами или другой недвижимостью.

«В ходе выездов в регионы обратили внимание, что муниципалитеты, в частности, в Краснодаре и Ростове-на-Дону, столкнулись с трудностями, так как не могут изымать земельные участки для строительства трамвайных путей и сопутствующей путевой инфраструктуры. Таким образом, реализация программы по обновлению электротранспорта в регионах оказалась под угрозой», — заявил «Известиям» один из авторов законопроекта, депутат комитета по экономической политике Госдумы от Краснодарского края Эдуард Кузнецов.

В 2022 году правительство утвердило программу по обновлению электротранспорта для повышения доступности новых застраиваемых микрорайонов в региональных муниципалитетах. До 2028 года должны быть построены и реконструированы 618 км трамвайных путей и сопутствующей инфраструктуры в Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях, а также Краснодарском, Красноярском и Пермском краях.

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О том и рельс: в России хотят изымать участки под стройку трамвайных путей