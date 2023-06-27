Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швеции заявили о возможном объявлении бойкота Volvo Cars
Мир
США пообещали продолжать восстанавливать связи с военным ведомством КНР
Мир
Администрация Эрдогана обвинила Reuters в публикации необоснованных обвинений
Интернет и технологии
В мессенджере Telegram появятся сториз
Общество
У Минтруда образовался долг из-за санкций на переводы за границу
Мир
В МИД РФ заявили о необходимости сплотиться странам-участницам ДНЯО
Политика
Президент ОАЭ в беседе с Путиным выразил полную поддержку его действий
Мир
В Белом доме опровергли заявления Украины об угрозах ЗАЭС со стороны России
Политика
Путин выразил признательность Лукашенко за вклад в разрешение ситуации в России
Спорт
ПСЖ хочет получить четкий ответ от Мбаппе по поводу его будущего
Мир
Дым от канадских лесных пожаров пересек Атлантику и достиг Западной Европы
Общество
Полеты в аэропорту Минвод возобновились после устранения дефекта на ВПП
Мир
Власти Украины потребовали от УПЦ официально заявить о разрыве с РПЦ

Россияне начали массово сдавать премиум-автомобили в аренду

0
Фото: Global Look Press/picture alliance/Frank Duenzl
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне начали массово сдавать автомобили премиум-сегмента в аренду. За первое полугодие 2023 года количество подобных предложений выросло на 55%, следует из данных транспортной компании ГТК-Холдинг.

Дорого, не любо: россияне избавляются от автомобилей премиум-класса
Количество объявлений об их продаже в январе выросло на 64%

«Средняя цена аренды в сутки составляет 40-50 тыс. рублей. Но в зависимости от марки и модели стоимость может варьироваться от 10 тыс. до 150 тыс. рублей», — рассказал «Известиям» основатель ГТК-Холдинга Саид Залиев.

Наиболее популярными марками у арендаторов в 2023 году стали Mercedes-Benz, BMW, Lamborghini и Rolls-Royce. Самым дорогим из них стал Rolls-Royce Cullinan 2019-2021 годов выпуска. Его аренды обойдется в среднем в 95 тыс. рублей. Самым дешевым вариантом стал Mercedes-Benz Е300d 2020–2021. Сутки управления таким автомобилем обойдутся желающим в 10 тыс. рублей.

Около 80% предложений об аренде автомобилей премиального сегмента приходится на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Причиной резко возросшего количества предложений автомобилей для аренды стало удорожание их обслуживания, рассказал «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. За прошедший год цены как на сами автомобили премиум-сегмента, так и на их обслуживание выросли на 50%, а стоимость запчастей — на 30%, отметил он.

Эксперт добавил, что второй причиной могут быть сложности в обслуживанием кредита на авто в ситуации, когда люди неверно рассчитывают расходы на него. Например, они рассчитывают выплатить весь долг в течение 3-4 лет, но при этом забывают о том, какие расходы придется нести на замену масла, бензин и шины.

«И после нескольких месяцев человек, купивший дорогую машину, понимает, что «не тянет», — отметил вице-президент НАС.

После этого, по его словам, машины и выходят на рынок аренды.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Прокатное удовлетворение: россияне массово сдают в аренду премиум-авто

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023