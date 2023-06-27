Режиссера Сергея Попова госпитализировали после драки

Кинорежиссера Сергея Попова госпитализировали в Москве с травмой головы после драки. По информации «Известий» от 26 июня, инцидент произошел на юге столицы.

Как сообщается, травму головы 48-летний режиссер получил во время съемок. По предварительным данным, во время конфликта один из охранников ударил Попова, после чего тот упал.

«На какое-то время Попов потерял сознание. Ему вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила его в больницу», — сообщил собеседник.

На счету Попова съемки сериалов «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Выхожу тебя искать», «Мосгаз. Западня», «Отрыв» и другие.



Ранее этим же днем сотрудники полиции пресекли конфликт на улице Березовая Аллея в Москве, задержаны 24 мигранта. По предварительным данным, на бытовой почве между гражданами произошел конфликт, который затем перерос в потасовку.