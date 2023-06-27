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Опрос показал стремление российской молодежи к самореализации

Опрос проекта «Твой Ход» и VK Education: 96% молодежи стремится к самореализации
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В рамках Дня молодежи Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» и VK Education провели совместное исследование о самореализации и развитии молодых людей в России, оказалось, что достижение успеха важно для 96% молодого поколения. Об этом говорится в релизе, поступившем 27 июня «Известиям».

Опрос показал, что 89% прилагают активные усилия, чтобы реализовать себя в личной жизни и карьере, а почти половина опрошенных — 48% — активно делится своими успехами в соцсетях.

Более молодых людей (54%) участвуют в различных проектах или программах, которые помогают им в самореализации, 65% — планируют начать в текущем году. Ключевыми сферами достижения успеха были названы образование (82%), карьера (56%) и творчество (53%).

В топ-5 основных критериев, определяющих успех, молодые люди включили финансовое благополучие (67%), карьерные достижения (60%), баланс между профессиональной и личной жизнью (55%), наличие высшего образования и высокий профессионализм (53%), а также пользу обществу от своей деятельности (51%).

80% респондентов уверены, что в самореализации помогают создание и продвижение личного блога в социальных сетях. Главными целями создания и развития личного блога для молодых людей являются возможность попробовать себя в этом направлении (38%), а также возможность делиться своим творчеством (29%) и получать новые знания (27%).

Как следует из опроса, наиболее важным фактором для достижения успеха и самореализации респонденты отметили доступ к полезным материалам и новинкам индустрии (57%). Для 56% важными оказались обучение, регулярное общение и взаимодействие с ведущими экспертами индустрии (56%).

Молодая аудитория использует соцсети и мессенджеры главным образом для общения с друзьями и близкими (90%), для учебы, работы и личного развития (68%), для развлечения (61%), а также для обмена знаниями, опытом и полезной информацией (53%).

При этом 41% опрошенных также используют эти площадки, чтобы делиться своим творчеством: фотографиями, видео, клипами, подкастами, статьями, музыкой.

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«Сейчас много направлений развития молодежи, и одним из лидеров остается самореализация. Она помогает студентам на пути формирования личности и укрепляет лидерский потенциал в образовании и начале карьерного», — отмечает руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Кристина Шенк.

Она подчеркнула, что опрос показал важность для молодежи найти свое призвание.

«Наша компания активно взаимодействует с молодежью и дает возможности для самореализации с помощью популярных цифровых сервисов и продуктов. Образовательные проекты VK Education охватывают актуальные направления IT и digital-сферы», — отметила заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

В опросе приняли участие более 6 300 респондентов: от старшеклассников до молодых специалистов.

Ранее, 17 июня, Степанова рассказала, что по образовательным проектам VK ежегодно проходят подготовку несколько тысяч человек. По ее словам, в образовательном процессе у работодателя есть ответственность за то, как он транслирует свою позицию, как он работает с вузами.

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