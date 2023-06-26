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Эксперт оценила предпринимательскую активность среди россиян до 35 лет

Эксперт Жигулина: о создании собственной компании многие задумываются еще со студенческой скамьи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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О создании собственной компании многие будущие предприниматели задумываются еще в студенчестве и тогда же начинают реализацию своих проектов, рассказала «Известиям» исполнительный директор фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Юлия Жигулина 26 июня.

Эксперт отметила, что в стране наблюдается множество проектов в сфере социального предпринимательства, которые реализуют люди в возрасте до 35 лет.

«Такой бизнес подразумевает не столько получение прибыли, сколько достижение социального эффекта, решение определенных общественных проблем. Например, запуск приложения, повышающего эффективность студентов, нацеленного на обучение слабослышащих детей, либо избавляющего от бессонницы и кошмаров, разработка комплекса для реабилитации после инсультов или социальной сети для людей с ограниченными возможностями здоровья», — сказала она.

Фонд провел исследование социального предпринимательства в РФ и выяснил, что около 14% таких бизнесменов представляют возрастную группу от 24 до 35 лет.

«Однако видим и другую тенденцию — сейчас о создании собственной компании многие задумываются еще со студенческой скамьи и тогда же начинают реализацию своих проектов. Связываем это с тем, что в последнее время увеличилось количество мер поддержки. Например, финансирование студенческих стартапов, грантовые конкурсы. Есть программы, которые учреждают регионы или крупные предприятия. Возможностей стало больше, и молодежь этим активно пользуется» — объяснила Жигулина.

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Накануне сообщалось, что, как рассказали «Известиям» в Минэкономразвития, в России растет количество молодых бизнесменов. С января по апрель 2023 года число индивидуальных предпринимателей в возрасте до 20 лет увеличилось с 44 тыс. до 49,5 тыс. В министерстве уточнили, если говорить про ИП до 30 лет, то их стало больше на 6% (с 500 тыс. до 529 тыс.).

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