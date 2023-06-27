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Треть россиян в браке назвали отсутствие обручального кольца причиной ссор

Исследование: 43% россиян в браке расстраиваются, если партнер не носит обручальное кольцо
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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Треть россиян ссорятся из-за отсутствия обручального кольца у партнера, следует из результатов исследования, проведенного аналитическим центром ювелирного бренда SOKOLOV совместно с агентством A2:Research. Текст имеется в распоряжении «Известий».

Согласно результатам опроса, только 46% россиян регулярно носят обручальное кольцо. Каждый пятый надевает ювелирное украшение крайне редко (22%), 18% респондентов иногда снимают его, а 14% — вообще не носят.

Большая часть россиян поступают так по объективным причинам. Так, 32% респондентов ответили, что украшение стало мало или велико. Каждый четвертый в принципе не носит кольца (26%). 12% уверены, что его необязательно надевать. Еще столько же отметили, что кольцо разонравилось. А 8% придерживаются мнения, что посторонние люди не должны знать о семейном положении.

Большинство считают, что носить или не носить обручальное кольцо — это личный выбор каждого человека (45%). При этом почти для каждого второго россиянина важно, чтобы партнер его носил (48%). Треть отметили, что выбор всегда остается за супругом или супругой, но им приятно, когда партнер поступает именно так.

Отсутствие кольца на пальце у мужа или жены может стать причиной разлада в паре: 43% россиян отмечают, что такая ситуация расстраивает, а у 29% опрошенных на этой почве даже возникают ссоры — среди них каждый второй опасается, что партнер может изменять (51%).

Среди аргументов в пользу ношения обручального кольца больше половины ответили, что это дань уважения своей второй половинке (58%). Еще 35% считают, что это традиция, которую необходимо соблюдать. А каждый пятый опрошенный таким образом дает понять окружающим, что находится в браке (19%). 15% респондентов заявили, что кольцо символизирует любовь супругов.

Когда человек, состоящий в браке, не носит обручальное кольцо, большинство сделают вывод, что на то есть объективные причины — например, оно потерялось или стало мало (22%). Еще 14% заподозрят в любовных связях на стороне, а 13% — в семейных проблемах. 9% посчитают, что человек не чтит многовековые традиции, и только 8% подумают, что он просто не считает это необходимым.

Большинство россиян обращают внимание на наличие кольца на пальце у незнакомого человека, но только если испытывают интерес или симпатию к этому человеку (34%). 21% участников опроса напрямую спрашивают у понравившегося человека, состоит ли он или она в браке. 14% стараются выведать эту информацию у общих знакомых, еще столько же проверяют соцсети новой знакомой или знакомого. Но не для всех семейное положение играет роль: трети респондентов все равно (32%).

На вопрос о согласии на свидание с человеком, который состоит в браке, большинство россиян ответили, что для них это неприемлемо (46%). Еще треть отметили, что пойдут на встречу, только если испытывают сильную симпатию (31%). А 23% заявили, что согласились бы — для них неважно, находится ли человек в браке или нет.

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7 февраля глава агентства торжеств Wedding Residence, автор свадеб Ксения Афанасьева рассказала «Известиям», как мужчинам правильно попросить руки возлюбленной. По ее словам, самое главное — правильно выбрать кольцо, место с подходящей атмосферой, а также пригласить на место событие фотографа.

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