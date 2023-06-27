Корону фильму: пандемик-драма Романа Каримова стала лидером проката

По результатам кассовых сборов киновыходных золото досталось «Дыханию» Романа Каримова. «Вызов», заработавший 22,4 млн рублей, завоевал серебро. С небольшим отставанием тройку лидеров замыкает мультфильм «Зверогонщики», собравший в прокате 22,1 млн рублей. Ниже ожиданий выступила комедия «Мальдивы подождут», расположившаяся на четвертой строчке, — на один сеанс в среднем приходило всего шесть человек. «Известия» подводят итоги выходных в российских кинотеатрах.

Пандемия на экранах

Несмотря на напряженную обстановку с пятницы на субботу, посещаемость кинотеатров не изменилась — такой досуг выбрали 0,8 млн россиян. Из них 95,5 тыс. сходили на «Дыхание» Романа Каримова.

Отечественная драма о врачах в пандемию стала лучшей новинкой минувшего уикенда, заработав более 30 млн рублей. «Дыхание» показали почти 14 тыс. раз, но это не смогло поднять показатели по средней наработке и наполняемости залов. Один показ собирал всего семь человек и приносил 2,1 тыс. рублей. Как рассказала «Известиям» президент кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, картина будет работать вдолгую.

— Сказывается отсутствие большого драйвера, поэтому посещаемость довольно слабая. Но у «Дыхания» позиция гораздо сильнее, чем у других картин: рекламная кампания и отличный сарафан. После смены информационного фона новинки будут работать в длину, — сообщила Ольга Зинякова «Известиям».

«Вызов» Клима Шипенко продолжает удерживать вторую строчку рейтинга. В минувшие выходные картина собрала 22,4 млн рублей — всего на 1,6 млн меньше, чем в период с 15 по 18 июня, так что холдовер еще удерживает интерес зрителей. Космическая лента лидирует по средней наработке и посещаемости сеансов: по 4,7 тыс. и 15 человек соответственно. Лучше показатели только у короткометражных лент, с которыми неофициально показывают западные новинки. По словам Ольги Зиняковой, успех «Вызова» обусловлен мощной рекламной кампанией.

— На «Вызов», кроме сарафана, работает выстроенный маркетинг и пиар, который продолжается даже спустя два месяца после релиза — не все прокатчики могут похвастаться такими возможностями даже в рамках самых крупных и перспективных своих релизов, — объяснила эксперт.

Также в тройку лидеров вошла анимационная лента «Зверогонщики» от продюсера «Шрэка» Джона Х. Уильямса, заработавшая 22,1 млн рублей. Мультфильм посмотрели 97,5 тыс. человек — это наибольший результат во всем топе ЕАИС. Новинка перетянула на себя детскую и семейную аудиторию, за нее она боролась с «Мармадюком», который спустился с пятой на одиннадцатую строчку (7,8 млн рублей).

Мальдивы не в тренде

Ниже ожидаемого выступила комедия «Мальдивы подождут», которую посмотрели 57 тыс. человек. Ленту показали 9 тыс. раз, но заработала она только 19,2 млн рублей — это обеспечило ей четвертое место в рейтинге ЕАИС. Наработка у картины в числе самых низких — 2,1 тыс. рублей за сеанс. Аналогичная ситуация с наполняемостью залов — по шесть зрителей на показ. Как считает Ольга Зинякова, минувший уикенд был посвящен серьезной повестке и чтению новостных лент.

— Те немногие, кто дошел до кинотеатров, выбрали фильмы с сарафаном, серьезную драму «Дыхание» и комфортный семейный контент. «Мальдивы» тут немного не вписались, но у фильма есть возможность добрать свое на следующем уикенде, — объяснила глава КАРО.

Из тройки лидеров выпал «Переводчик» Гая Ричи. Теперь боевик занимает пятую строчку рейтинга, а его сборы в минувший уикенд составили 19 млн рублей. По средней наработке фильм находится на одном уровне с «Вызовом» — 4,7 тыс. рублей на показ, но по наполняемости залов он слегка отстает — на один сеанс приходило по 12 человек. Почти за месяц проката общая касса ленты составляет 233 млн рублей — результат почти в три раза меньше, чем у «Фортуны».

Но если «Мальдивы» стартовали вяло, то две многообещающих иностранных новинки даже не вошли в топ-12 ЕАИС. Детективная комедия именитого французского режиссера Франсуа Озона в минувший уикенд заработала только 4,9 млн рублей. Еще хуже обстоят дела у нового боевика Ника Кассаветиса «Он — это пуля», у картины всего 3,3 млн рублей кассовых сборов. Как объяснила «Известиям» Ольга Зинякова, у других релизов был более агрессивный маркетинг и зрители отдали предпочтение им.

Три коротких метра

Общее снижение показателей коснулось короткометражных картин, которые уже традиционно показывают лучшую наработку и наполняемость залов. Сейчас большая часть предсеансовых показов приходится на мультфильм-хит «Человек-паук: Паутина вселенных», но вместе с ним также показывают нового «Флэша», «Форсаж 10» и другие голливудские блокбастеры. Так что точно подсчитать их кассовые сборы не получится.

Шестая строчка рейтинга ЕАИС досталась ленте «Через Москву», у нее 12, 6 млн рублей. Картина показывает наилучшую наработку и посещаемость сеансов: по 6,3 тыс. рублей и 17 человек на показ. Следом идут «Три добрых дела» — почти 11 млн рублей сборов. В среднем на один сеанс тоже ходило по 17 человек, но наработка почти на тысячу меньше, чем у «Через Москву» — 5,4 тыс. рублей.

Замыкает топ-12 ЕАИС короткометражный фильм с говорящим названием «Фора Х». У нее всего 5,2 млн рублей, чуть меньше 5 тыс. рублей наработки и по 14 человек на один сеанс.