Украинская компания «Старлинк» отсудила у SpaceX Маска более $14,7 тыс.

Украинская компания «Старлинк» отсудила у SpaceX, принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску, более $14,7 тыс. Об этом 26 июня сообщается на сайте украинского агентства УНН.

По их информации, со SpaceX должны взыскать 480 тыс. гривен (около $13,1 тыс.). Это расходы на профессиональную правовую помощь. Еще 60 тыс. гривен (более $1,6 тыс.) компании придется заплатить за проведение экспертизы.

Проиграв иск в суде первой инстанции, американская компания подала апелляцию.

Спор между американской и украинской компаниями начался в ноябре 2022 года, когда SpaceX подала в суд на украинскую компанию и потребовала досрочно прекратить действие торговой марки. Однако владелец украинской компании Сергей Дулицкий заявил, что «Старлинк» задолго до торговой марки Маска выбрала такое название.

В марте этого года американская компания проиграла суд. В ходе рассмотрения иска киевский суд установил, что украинская компания была зарегистрирована в 2011 году. Дочерняя компания американского SpaceX под названием «Старлинк Юкрейн» начала регистрацию торговой марки на Украине только в 2020 году.