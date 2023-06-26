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Спрос на вторичное жилье в России за год вырос на 26%

«Авито Недвижимость»: спрос на вторичное жилье в России за последний год вырос на 26%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Спрос на вторичное жилье в России за последний год вырос в среднем на 26% (+4% за месяц), причем на квартиры небольшого формата он рос быстрее. Об этом «Известиям» 26 июня сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

По информации экспертов, за год интерес к студиям повысился на 34% (+7% за месяц), к однокомнатным квартирам — на 30% (+6%), к «двушкам» — на 24% (+3%), к «трешкам» — на 20% (+3%), к объектам с четырьмя комнатами и более — на 16% (+3%).

«Спрос на объекты вторичного рынка недвижимости в России растет быстрее, чем предложение — как в годовом, так и в месячном выражении. Если предложение выросло на 13% за год и на 1% за месяц, то спрос — на 26% и 4% соответственно. Это подтверждает, что внимание рынка переключилось на вторичку, и сейчас потребители отдают ей большее предпочтение», —объяснил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

Цены на вторичном рынке, по данным аналитиков, выросли на 11% за год и на 1% за месяц.

Среди всех форматов из тренда выбиваются только студии — самые компактные квартиры на рынке подешевели на 5% за год и на 1% за месяц. «Двушки» по сравнению с показателями за первые три недели июня 2022 года подорожали на 15%, «трешки» — на 14%, объекты с четырьмя комнатами и более — на 9%, «однушки» — на 7%.

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Ранее, 13 июня, в «Авито Недвижимости» рассказали, что по итогам мая 2023 года в России средняя стоимость квартиры в новостройке составила 6,1 млн рублей — на 3% меньше, чем год назад, а также на 0,1% дешевле апреля 2023-го. При этом средняя цена 1 кв. м сократилась на 1% за год (до 136 тыс. рублей).

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