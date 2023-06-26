Эрмитаж в Амстердаме с сентября сменит название на H'ART

Бывший нидерландский филиал Государственного Эрмитажа сменит название после разрыва отношений с российским музеем. С 1 сентября он будет переименован в H'ART Museum, сообщила 26 июня The New York Times.

Музей будет экспонировать работы из Смитсоновского института, Центра Помпиду и Британского музея.

«Мы собираемся стать музеем для музеев. Три партнера принесут вам гораздо больше, чем одно», — сказала директор Эрмитажа Амстердама Аннабель Бирни.

По словам Бирни, без связи с Санкт-Петербургом музей плыл по течению. Ему пришлось быстро изобретать себя заново или просто закрыть свои двери.

Филиал Государственного Эрмитажа был открыт в Амстердаме в 2004 году. Новый музей открывал лично наследный принц Нидерландов Виллем Александр.

Амстердамский филиал Эрмитажа разорвал отношения с петербургским музеем после начала военной спецоперации на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.