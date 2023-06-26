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Мошенники выманили у московского регбиста 2,5 млн рублей
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Мошенники выманили у московского регбиста 2,5 млн рублей

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Фото: Global Look Press/Isai Hernandez
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Мошенники выманили у 29-летнего регбиста из Москвы 2,5 млн рублей. Об этом 26 июня сообщает источник «Известий».

Спортсмен стал жертвой распространенной схемы, когда злоумышленники звонят по очереди от имени сотрудника Центробанка, представителей ФСБ и полиции.

Так, регбисту 23 июня позвонил «правоохранитель» и сообщил, что в банке произошло массовое хищение денег. Затем эту информацию подтвердил «сотрудник безопасности Центробанка» Алексей, добавив, что в банке смогли остановить якобы попытку хищения средств по оформленному кредиту.

По совету звонившего, спортсмен снял со счетов больше 900 тыс. рублей. После этого ему позвонил «сотрудник ФСБ».

«Злоумышленник втерся в доверие к москвичу и «по-дружески» рассказал, что сообщать о мошенничестве нельзя, иначе счета будут заблокированы», — сообщил источник.

В результате спортсмен перевел на чужие счета более 1,3 млн рублей. Затем мужчина оформил два кредита и перевел незнакомцам и эти средства. В общей сложности пострадавший потерял 2,5 млн рублей, а когда понял, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию.

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Об одном из случаев подобного мошенничества, произошедшем в Москве, столичная прокуратура сообщила 10 июня. Аферисты позвонили 85-летней пенсионерке и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили ее перевести 500 тыс. рублей на якобы более безопасный счет.

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