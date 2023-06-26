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Мосгорсуд приговорил физика Голубкина к 12 годам строгого режима за госизмену

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Фото: пресс-служба Московского городского суда
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Московский городской суд приговорил доктора технических наук Валерия Голубкина к лишению свободы за госизмену сроком на 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор был озвучен 26 июня.

Аналогичный срок запрашивал прокурор. 71-летний ученый свою вину не признал.

Лефортовский суд Москвы арестовал Голубкина 13 апреля 2021 года. Ученый является профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики Московского физико-технического института (МФТИ).

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Физик занимался гиперзвуковым обтеканием элементов летательных аппаратов, оптимизацией аэродинамических форм и генетическими алгоритмами оптимизации.

20 сентября 2021 года адвокат Иван Павлов рассказал, что Голубкину вменили передачу отчетов координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT голландцу Йохану Стиланту. Он добавил, что, по мнению защиты, вины Голубкина нет, поскольку он выполнял распоряжение своего непосредственного руководителя.

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