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26 июня в столице Алжира открыли бюст Ю.А. Гагарина

Помощь для ластоногих: как работает Центр реабилитации морских млекопитающих «Тюлень»

Уникальный центр работает в Приморье с 2007 года
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Как работает Центр реабилитации морских млекопитающих «Тюлень»
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Супруги Лора Белоиван и Павел Чопенко основали в Приморье Центр реабилитации ослабевших и умирающих ларг. Как устроена жизнь и работа этой уникальной организации, можно узнать в галерее «Известий»
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Как работает Центр реабилитации морских млекопитающих «Тюлень»
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Они переехали из Владивостока в маленький поселок, где создали центр «Тюлень»
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Как работает Центр реабилитации морских млекопитающих «Тюлень»
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Морских млекопитающих здесь спасают с 2007 года
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Как работает Центр реабилитации морских млекопитающих «Тюлень»
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
В центре занимаются реабилитацией и реинтродукцией детенышей ластоногих
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Как работает Центр реабилитации морских млекопитающих «Тюлень»
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Методика программы соответствует мировым стандартам
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Как работает Центр реабилитации морских млекопитающих «Тюлень»
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Ежегодно «Тюлень» помогает десяткам зверей
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Как работает Центр реабилитации морских млекопитающих «Тюлень»
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Это первый проект подобного рода в нашей стране
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Как работает Центр реабилитации морских млекопитающих «Тюлень»
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
«Тюлень» существует на личные средства учредителей
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Как работает Центр реабилитации морских млекопитающих «Тюлень»
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Работе центра активно помогают добровольцы
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Как работает Центр реабилитации морских млекопитающих «Тюлень»
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Волонтер Ольга Андреева кормит детеныша тюленя-ларги в вольере Центра реабилитации морских млекопитающих «Тюлень»
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Добровольцы оказывают поддержку по нескольким направлениям
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Как работает Центр реабилитации морских млекопитающих «Тюлень»
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Волонтеры не только занимаются фандрайзингом, но и принимают непосредственное участие в жизни проекта
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Как работает Центр реабилитации морских млекопитающих «Тюлень»
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
В числе главных задач — мониторинг побережья на стыке зимы и весны
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Как работает Центр реабилитации морских млекопитающих «Тюлень»
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Волонтеры следят за прибрежной зоной и сообщают о детенышах, которым нужна помощь
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Как работает Центр реабилитации морских млекопитающих «Тюлень»
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Также важную роль играет транспорт — как наземный, так и водный
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Как работает центр реабилитации морских млекопитающих «Тюлень»
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Детенышей нужно аккуратно доставить от берега к центру и обратно
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Как работает Центр реабилитации морских млекопитающих «Тюлень»
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Здоровых и сильных тюленей возвращают в море
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