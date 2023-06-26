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В Астраханской области снизилось число наркоманов

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Число наркозависимых в Астраханской области составляет 232,4 человека на 100 тыс. жителей, что меньше среднего по России (265,7 на 100 тыс. жителей). Такие цифры приводит «Астрахань-24» в понедельник, 26 июня.

По информации издания, за последние пять лет число потребителей наркотиков, зарегистрированных региональной наркологической службой, уменьшилось на 20,2 %. Для сравнения, в 2017 году их число составило 317,2 на 100 тыс. населения. По итогам 2022 года среднегодовой темп снижения за последнее пятилетие составил 4,1 %.

Кроме того, в Астраханской области по сравнению с общероссийским на 14,4 % ниже показатель общей заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами на фоне употребления наркотиков и психотропных веществ. Число пациентов с диагнозом «наркомания», находящихся под диспансерным наблюдением, уменьшилось на 0,8 % по сравнению с 2021 годом, и эта тенденция к снижению продолжается.

26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией. Это хроническое, прогрессирующее и смертельное заболевание, связанное с химической зависимостью. Она уносит жизни многих молодых людей. В борьбе против наркомании нужна поддержка всего общества.

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