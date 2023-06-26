Полиция и казаки вышли на борьбу с наркорекламой в Калужской области
В Калужской области сотрудники полиции, члены Общественного совета, представители ЖКХ, волонтеры и казаки вышли на борьбу с рекламой пронаркотического характера, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в понедельник, 26 июня.
Мероприятия состоялись в населенных пунктах области в преддверии Международного дня борьбы с наркотиками, пишет газета «Весть». Во время рейда выявляли надписи, содержащие признаки рекламы наркотических средств.
К примеру, в разных микрорайонах Калуги участники рейда находили и сразу же закрашивали наркообъявления, которые были нанесены на фасады зданий.
Ранее, в апреле, «Известия» писали, что новые критерии МВД помогут быстро блокировать ресурсы, связанные с наркобизнесом и популяризирующие потребление психоактивных веществ.