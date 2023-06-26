Предупреждение о возможных лесных пожарах распространили на Колыме

Чрезвычайная пожарная опасность зафиксирована в Магаданской области в трех округах. Соответствующее экстренное предупреждение распространила спасательная служба.

Так, с 27 по 20 июня с учетом высокой пожарной опасности из-за погоды наибольший риск возникновения ЧС сохраняется в Ягоднинском, Среднеканском и Северо-Эвенском муниципальных округах, сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на пресс-службу ПСЦ региона.

Ранее экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности было объявлено в Магаданской области в период с 24 по 26 июня. Четвертый класс пожарной опасности ожидался в Ольском, Тенбкинском, Хасынском, Ягоднинском, Среднеканском муниципальных округах, а также в континентальной части Северо-Эвенского округа.