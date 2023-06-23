Высокую пожарную опасность спрогнозировали в Магаданской области

Экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности объявили в Магаданской области. Неблагоприятные условия ожидаются с 24 по 26 июня.

Четвертый класс пожарной опасности ожидается в Ольском, Тенбкинском, Хасынском, Ягоднинском, Среднеканском муниципальных округах, а также в континентальной части Северо-Эвенского округа. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

В окрестностях Магадана специалисты продолжают борьбу с лесными пожарами. На Каменном Венце горение удалось ликвидировать, на Старой Веселой — локализовать. Вечером 22 июня очевидцы сообщили о пожаре на свалке, наблюдалось горение мусора с задымлением. Возгорание продолжает действовать в 8 км от города.

Для обеспечения пожарной безопасности в Магаданской области введен режим чрезвычайной ситуации. Запрещено разведение открытого огня, сжигание мусора и использование мангалов.