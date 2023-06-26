Элтон Джон в последний раз выступил на родине

Элтон Джон дал последний концерт в Великобритании. Свои хиты музыкант исполнил на фестивале в Гластонбери, передает телеканал «Известия». Для выступления артиста отвели самую престижную площадку. Свои хиты музыкант традиционно исполнил, сидя за роялем. Выступление закончилось песней Rocket Man и фейерверком.

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