YouTube отказался от сторис

YouTube отказался от формата сторис. Вместо этого видеохостинг хочет продвигать вертикальные видео Shorts. Сторис будут полностью удалены в течение недели, передает телеканал «Известия». Сообщается, что формат не пользовался популярностью у пользователей. Поэтому YouTube намерен инвестировать

в новые инновационные функции. Перед специалистами стоит задача увеличить аудиторию хостинга.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.