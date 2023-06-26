Киберспортсмены РФ будут получать разряды и звания

Российские киберспортсмены будут получать разряды и звания, об этом сообщает служба Федерации компьютерного спорта. Речь идет о дисциплине «тактический трехмерный бой». Получить звание можно за участие в турнире по игре World of Tanks, передает телеканал «Известия». Соревнования будут проводиться под эгидой Федерации компьютерного спорта России. Задача — популяризация киберспорта в стране.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.