Конор Макгрегор впервые прокомментировал обвинения в изнасиловании

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор впервые прокомментировал выдвинутые против него обвинения в изнасиловании. Об этом в воскресенье, 25 июня, пишет TMZ.

Спортсмен выразил благодарность поклонникам, которые остались на его стороне в данной ситуации.

«Благодарю всех за поддержку, я ценю это», — сказал он.

На вопрос о дальнейших планах Макгрегор ответил, что намерен продолжать спортивную карьеру и уже готовится к возвращению на ринг.

Ранее, 15 июня, стало известно, что бойца обвиняют в изнасиловании женщины на финальной игре Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Пострадавшая добивается урегулирования с НБА и Макгрегором вместо судебного разбирательства.

В свою очередь спортсмен отверг обвинения, назвав их ложными. НБА между тем заявила, что работает с командой, чтобы собрать больше информации.

Конор Макгрегор — профессиональный боксер и боец смешанного стиля из Ирландии, бывший двукратный чемпион UFC в полулегком и легком весе. В июле 2021 года он травмировался и проиграл в первом раунде американцу Дастину Порье и с тех пор не провел ни одного боя.