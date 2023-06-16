Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании женщины во время финала НБА

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании женщины на финальной игре Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), о чем сообщает TMZ в четверг, 15 июня.

Как говорится в письмах, направленных Макгрегору и НБА, инцидент произошел после четвертого матча финальной серии между «Майами» и «Денвер Наггетс».

Пострадавшая обратилась к местным властям. Женщина добивается урегулирования с НБА и Макгрегором вместо судебного разбирательства.

При этом ирландский боец отрицает обвинения и называет их ложными. НБА добавила в своем собственном заявлении, что она знает об обвинениях и работает с командой, чтобы собрать больше информации.

Конор Макгрегор — ирландский боец смешанных боевых искусств, выступавший также в профессиональном боксе. Является бывшим двукратным чемпион UFC в полулегком и легком весе. В июле 2021 года он травмировался и проиграл в первом раунде американцу Дастину Порье, и с тех пор не провел ни одного боя.

11 июня во время четвертого матча финальной серии плей-офф НБА против «Денвера» Макгрегор ударил дважды ударил маскота баскетбольного клуба «Майами», после чего мужчина, который был в костюме талисмана команды, был госпитализирован. Это произошло во время пародийного поединка на площадке. В настоящий момент с пострадавшим всё в порядке.