Маскот «Майами» был госпитализирован после удара Конора Макгрегора

Бывший двукратный чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор ударил маскота баскетбольного клуба «Майами» во время четвертого матча финальной серии плей-офф НБА против «Денвера». Об этом 10 июня сообщил телеканал ESPN.

Отмечается, что Макгрегор дважды ударил талисмана команды во время пародийного поединка на площадке. После этого мужчина, который был в костюме, обратился за медицинской помощью. Его доставили в отделение неотложной помощи ближайшей больницы.

В настоящий момент с мужчиной всё в порядке.

Ранее, 4 февраля, стало известно, что Макгрегор проведет первый с 2021 года бой. Поединок состоится против американца Майкла Чендлера. Спортсмены станут тренерами в реалити-шоу The Ultimate Fighter 31, а в конце сезона сойдутся в октагоне.

Макгрегору 34 года. В июле 2021 года он травмировался и проиграл в первом раунде американцу Дастину Порье.