Не 18 мне уже: Игорь Николаев вспоминает юность, Gunna — друзей по банде

The Smile настраивают гитару, «Танцы Минус» экспериментируют с нейросетями, а Gunna оправдывается перед севшими друзьями. Стилевой диапазон нашей очередной подборки максимально широк, но почти все релизы объединяет тема ностальгии или как минимум обращения к стилям прошлого. Но кто ж спорит, что раньше трава была зеленее! «Известия» рекомендуют, что послушать после этих непростых выходных.

The Smile — Bending Hectic

Чуть больше года прошло с момента выхода дебютного лонгплея группы The Smile, как Том Йорк, Джонни Гринвуд и Том Скиннер поделились новой студийной записью. Восьмиминутная композиция Bending Hectic то ли войдет во второй альбом, то ли останется внеальбомным синглом — сведения разнятся. Впрочем, в эпоху цифровой музыки это не так уж и важно, тем более что потреблять новую порцию экстравагантных экспериментов троицы лучше вместе с визуальным рядом.

Постоянный художник Radiohead Стэнли Донвуд придумал сюрреалистичные образы, а мультипликатор Сабрина Николс создала на их основе видео-арт, который идеально отражает драматургию трека — от медитативного гитарного звучания (правда, благостность его постоянно разрушается перестраиваемой струной) до практически нойза.

Поклонники отмечают: Bending Hectic во многом напоминает творчество Radiohead. И всё же опус слишком индивидуален, чтобы проводить прямые параллели. Да и не нуждается он ни в каких сравнениях. Просто перед нами еще одна неординарная работа больших артистов.

Gunna — I Was Just Thinking

Американский рэпер Gunna, протеже Young Thug, выпустил свой четвертый альбом, и едва ли это было бы таким заметным событием, если бы не биографический бэкграунд. В прошлом году он вместе с Тагом, а также целым рядом подопечных и сотрудников лейбла YSL Records был обвинен в участии в организованной преступности, признался в рэкете и получил условный срок. Его друзья, однако, отказались от сделки с правосудием и остались за решеткой (Young Thug — тоже), что и вызвало подозрения в предательстве со стороны Gunna.

Свежая пластинка и в особенности сингл I Was Just Thinking — попытка артиста разобраться в своих чувствах после освобождения и вместе с тем ответить на обвинения. «Да, я сбежал, но не позволяй им говорить, что я проболтался», — без обиняков заявляет Gunna. И ведь хочется верить, музыка-то хороша: мелодизированная читка звучит на фоне выразительного сопровождения с весомой партией акустической гитары, что совершенно неожиданно в данном стиле.

Клип же создает логичную визуальную иллюстрацию злоключений Gunna: куб, в котором он заперт, можно воспринимать как метафору и прошлой тюрьмы, и нынешних сковывающих переживаний.

Gwen Stefani — True Babe

С карьерой экс-солистки No Doubt Гвен Стефани творятся странные вещи. Последний ее студийный лонгплей с оригинальным материалом вышел в 2016-м (позже был только диск с кавер-версиями рождественских песен). Затянувшуюся паузу певица решила было прервать в 2020-м, порадовав поклонников сначала синглом с символичным названием Let Me Reintroduce Myself, а затем, в следующем году, — композицией Slow Clap. Но долгожданный альбом с новыми хитами в итоге так и не появился, после чего Гвен опять замолчала.

И вот очередная попытка возвращения на сцену: бодрый, харизматичный трек True Babe. Полуакустический куплет с мягким гитарным звучанием, цепляющий припев с упругим, чуть утяжеленным саундом и очаровательной «грустинкой» в гармонии... В общем, образцовый поп-рок, хотя и не открывающий новых горизонтов в творчестве Гвен Стефани. Может, хоть на этот раз артистка уже доведет дело до конца и выпустит новый альбом?

Kedr Livanskiy — K-Notes

Звезда российской электронной сцены Яна Кедрина, известная под творческим псевдонимом Kedr Livanskiy, всегда умела парадоксально соединять меланхоличный поп-вокал с клубным транс- и хаус-сопровождением. Новый пятитрековый мини-альбом K-Notes — не исключение. И его титульный номер как раз подчеркивает этот контраст, вдобавок соединяя эпохи: на актуальные танцевальные биты накладывается мелодия, которая вполне могла быть создана в 2000-е или 1990-е. Даже сама манера исполнения вызывает ощущение дежавю, и отнюдь не с творчеством Kedr Livanskiy как таковым.

Отсылку к прошлому усиливает клип. В нем всё стилизовано под ролики послеперестроечных времен — начиная от реквизита (кнопочный телефон, аудиокассеты, «Жигули»…) и заканчивая нарочито убогой «некачественной» картинкой. Но остается без ответа вопрос: ностальгию ли хотели вызвать авторы или, напротив, радость, что эти времена остались в прошлом?

Игорь Николаев — «Мне 18»

А вот Игорь Николаев точно ностальгирует, и по куда более давним временам. В первых кадрах его клипа время на часах идет вспять, на винтажном проигрывателе крутится пластинка, песня же начинается со слов «Семидесятые, мне 18 лет».

Но дело не только в тексте и внешнем антураже. Сама музыка отсылает к первым хитам Николаева середины 80-х. Напрашивается даже прямая параллель с «Мельницей», запустившей сольную карьеру исполнителя: здесь тоже бодрый синтезаторный мотив во вступлении и весьма нехитрый, но потому и запоминающийся припев, гармонически построенный очень похожим образом.

А кроме того, «Мельница» ведь тоже была про ностальгию, только по детству, а не юности. Теперь Николаев, видимо, решил сделать «сиквел», поиграв еще и с ретростилистикой. И, надо признать, получилось по-своему удачно. Жаль только, что на нормальный клип музыкант не расщедрился. А ведь как было бы тонко, если бы он прокатился на том же советском автобусе, что в ролике 37-летней давности!

«Танцы Минус» — «Золотом»

Создание клипов с помощью нейросетей — уже не разовые эксперименты, а полноценный тренд. Вспомним хотя бы недавнее видео Linkin Park. Но от кого мы точно не ждали игр в ИИ, так это от Вячеслава Петкуна. Тем не менее именно «Танцы Минус» решили сопроводить две новые песни роликами, основанными на модной технологии. Композиции составили мини-альбом «с5етель», хотя, по сути, это, конечно, просто двойной сингл. Но титульный трек в нем как раз менее интересен, чем «би-сайд» — «Золотом». В нем Петкун, клеймя власть денег, обращается к прямолинейной мелодике русского рока 90-х, но в этой стилевой чистоте и наивности — своя прелесть.

А вот видео в противоположность бесхитростной музыке как раз перегружено образами — один сюрреалистичнее другого. Впрочем, его эстетика тоже по-своему монолитна: всё решено в черно-золотых оттенках плюс к этому создатели явно вдохновлялись граффити. Точнее, давали соответствующее задание нейросети.

Плейлист «Известий»

Наш плейлист отражает стилевое многообразие самого обзора. Помимо композиций, упомянутых в тексте, мы включили в подборку трек из нового альбома ветеранов немецкого прог-рока Eloy, а также прошлогодний сингл Gunna, не вошедший в свежую пластинку, но всё равно заслуживающий внимания.