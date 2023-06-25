На 93-м году умер один из основателей «Яблока» и соавтор Конституции России Виктор Шейнис

Соавтор Конституции Российской Федерации, депутат Госдумы первых двух созывов и один из основателей партии «Яблоко» Виктор Шейнис в воскресенье, 25 июня, скончался в возрасте 92 лет. Информацию об этом опубликовали на сайте партии.

«О времени и месте прощания мы сообщим дополнительно», — говорится в публикации.

Виктор Шейнис родился 16 февраля 1931 года в Киеве на Украине. С 1990 по 1993 год являлся народным депутатом РСФСР. В 1992–1993 годы работал заместителем ответственного секретаря конституционной комиссии Съезда народных депутатов РФ.

С 1993 по 1994 год Шейнис занимал пост зампреда комиссии законодательных предположений при президенте России. В 1994–1995 годах он был депутатом Государственной думы первого созыва, членом комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Шейнис стал членом партии «Яблоко» в 1993 году, там он занимал различные посты в руководящих органах. С 2008 года — член федерального политического комитета партии.