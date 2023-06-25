NYT рассказала об обмане изучающей честность ученой из Гарварда

Ученую из Гарвардского университета Франческу Джино, занимавшуюся исследованиями честности в поведении людей, раскритиковали за то, что она, предположительно, сфабриковала результаты своих исследований. Об этом в субботу, 24 июня, сообщила газета The New York Times со ссылкой на отчет.

«В последние дни сфера (исследований поведения человека. — Ред.), возможно, понесла самый серьезный удар — обвинения в сторону известного ученого-бихевиориста о фальсификации результатов исследований, включая как минимум одно, посвященное тому, как выявить честность», — пишет газета.

Ситуация произошла вокруг профессора Гарвардской школы бизнеса Франчески Джино, которая известна как автор исследования 2012 года. В нем отмечалось, что правду в своих налоговых документах люди чаще всего указывают в верхней части листа. Итоги этого исследования после публикации «сотни раз цитировалось другими учеными», отметили журналисты.

NYT также подчеркнуло, что Гарвард уведомил четырех соавторов Джино по исследованию о возможной фальсификации его результатов.

Гарвардская школа бизнеса, как и сама исследовательница, не ответили на запрос издания прокомментировать предполагаемые сфабрикованные итоги исследования.

Все эти обвинения вызвали «большой резонанс в академическом сообществе», поскольку обвиняемая ученая является ведущим специалистом с большим количеством научных статей, привело издание слова другого ученого-бихевиориста из Пенсильванского университета.

Он также добавил, что он лично, как и многие другие ученые, проверяют все совместные работы с Джино на предмет фальсификации.

Ранее, 27 апреля, Роскачество сообщило, что проверило продукцию на рынке российского коньяка экономсегмента (до 920 рублей за 0,5 л) и обнаружило, что в половине исследованной продукции присутствуют признаки фальсификации.

У 12 из 23 исследованных товаров (52%) были выявлены признаки фальсификации спиртами невиноградного происхождения, информация о нарушениях была направлена в Росалкогольрегулирование.