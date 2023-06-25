Бывший игрок казанского ФК «Рубин» Седрик Руссель умер в 45 лет

Экс-нападающий казанского ФК «Рубин» Седрик Руссель умер в возрасте 45 лет, сообщает в субботу, 24 июня, газета Daily Mail.

По данным бельгийских СМИ, футболист находился в кафе в городе Монс, когда у него случился сердечный приступ. Прибывшие медики боролись за жизнь Русселя, но так и не смогли помочь.

В 2004 году спортсмен около пяти месяцев выступал за «Рубин». Вместе с другими участниками клуба он провел шесть матчей и 25 сентября забил единственный гол в ворота московского «Динамо».

За свою карьеру Седрик Руссель успел побывать в составе английских клубов «Вулверхэмптон» и «Ковентри», бельгийских «Гент», «Генк» и «Зюльте Варегем», а также итальянского «Брешию». Также он играл за сборную Бельгии. Форвард оставил профессиональный спорт в 2014 году.