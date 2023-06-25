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Кинолог дал советы по безопасному посещению пляжа с собакой

Кинолог Голубев: купать собак в море можно, но за ними надо внимательно следить
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Во время отдыха на пляже с собакой хозяин обязательно должен контролировать любимца, чтобы тот не навредил себе или окружающим. Об этом 25 июня рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Перед тем как отправляться на пляж с собакой, обязательно удостоверьтесь, что туда пускают с животными. На море внимательно следите за питомцем, не позволяйте ему уплывать далеко от берега», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Во избежание теплового или солнечного удара у животного эксперт посоветовал запастись питьевой водой и взять с собой зонтик. Еще кинолог добавил, что после купания стоит отереть четвероногого спутника полотенцем — в противном случае он может перегреться из-за парникового эффекта.

«Кроме того, собака может обжечь лапы о раскаленный песок, поэтому лучше всего отказаться от купания вместе с питомцем на море в сильную жару. Если вы все-такие решили пойти на пляж, воспользуйтесь специальной обувью или защитным кремом для лап», — объяснил специалист.

Собакам без густой и длинной шерсти может также потребоваться солнцезащитный крем. Лучше всего подойдет продукция для детей без оксида цинка и парааминобензойной кислоты в составе — эти компоненты токсичны и могут привести к отравлению, если питомец начнет вылизываться. Перед использованием необходимо будет сделать тест на аллергические реакции, нанеся небольшое количество средства на кожу.

В заключение Голубев настоятельно призвал не давать собакам пить морскую воду. Из-за высокого содержания соли это может обернуться такими неприятными последствиями, как понос, рвота и слабость, а в худшем случае приведет к обезвоживанию и проблемам с почками.

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Ранее, 7 июня, ветеринарный врач Ольга Михеева рассказала, как подготовить собаку к поездке на природу. По ее словам, питомца следует обработать от блох и клещей за период от одного до трех дней до поездки. Михеева предупредила, что нельзя единовременно использовать средства от гельминтов, блох и клещей. В них может быть одно действующее вещество, и тогда будет превышение дозы.

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