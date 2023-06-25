В нескольких регионах Чили объявили режим ЧС из-за наводнений

Правительство Чили ввело режим чрезвычайной ситуации в нескольких регионах страны из-за наводнений, вызванных ливнями. Об этом в субботу, 24 июня, сообщило министерство внутренних дел республики.

«Глава МВД Каролина Тоа объявила зоной катастрофы регионы от Вальпараисо и Био-Био для того, чтобы еще больше упростить выделение ресурсов для борьбы с последствиями», — говорится в сообщении в Twitter.

По данным МИД Чили, минимум три человека пропали без вести. Более 1 тыс. человек находятся во временных убежищах. Наводнение повредило и разрушило свыше 200 домов.

Тоа также добавила, что в пострадавших регионах наблюдаются самые сильные с 1993 года ливни. Сейчас последствия дождей в Чили привели к тому, что несколько рек вышли из берегов.

Накануне сообщалось, что около 500 тыс. жителей индийского штата Ассам пострадали в результате наводнений в Индии. Также есть сведения об одном погибшем. За последние сутки паводковые воды прорвали десять дамб и повредили еще три, размыли почти сотню дорог, разрушили три моста.