Путин подписал закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности (КоАп) для госслужащих и финансовых организаций, использующих зарубежные мессенджеры для пересылки данных российских граждан. Документ от 24 июня опубликован на официальном портале правовой информации.

«Федеральным законом устанавливается административная ответственность должностных лиц и юридических лиц за незаконное использование принадлежащих иностранным юридическим лицам и (или) иностранным гражданам информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации», — уточняется на сайте Кремля.

Незаконное использование информационных систем и/или программ для обмена электронными сообщениями «влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 до 700 тыс. рублей», сказано в законе.

Ранее, 20 июня, Госдума приняла закон о штрафах для государственных служащих за использование иностранных мессенджеров. Штрафы коснутся только тех госслужащих и финансовых организаций, которые начнут глубоко интегрировать зарубежные мессенджеры в свои рабочие процессы, связанные с оборотом персональных данных и финансовой информации.