На стартовый комплекс Восточного установили ракету «Союз-2.1б»

Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» № 2–3 установлена на стартовый комплекс Восточного. Специалисты «Роскосмоса» готовят носитель к пуску. Старт «Союза-2.1б» намечен на 27 июня, передает телеканал «Известия». Новый спутник предназначен для изучения природных ресурсов Земли, помощи поисково-спасательной системе.

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