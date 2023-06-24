В Крыму несовершеннолетний на «ВАЗе» сбил двух подростков на питбайке

В Симферопольском районе Крыма несовершеннолетний на автомобиле врезался в питбайк, на котором ехали двое подростков. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

ДТП произошло 22 июня в 21:08 в селе Маленькое. 17-летний молодой человек за рулем автомобиля ВАЗ-2108 двигался со стороны улицы Фрунзе в направлении улицы Студенческой. На улице Школьная вблизи дома 27 водитель выехал на встречную и столкнулся с питбайком KAYO, которым управлял подросток 2006 года рождения.

В результате аварии пострадали 17-летний водитель и 16-летняя пассажирка питбайка. Подростков доставили с ушибами в больницу. По факту произошедшего организована проверка, отмечает ИА «Крыминформ».

Ранее в этот же день сообщалось, что подросток на автомобиле насмерть сбил школьника на велосипеде в Новоорском районе Оренбургской области. Мальчик скончался на месте ДТП.