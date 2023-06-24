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Подросток на «Ладе» насмерть сбил 14-летнего велосипедиста в Оре‎нбуржье

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Подросток на автомобиле насмерть сбил школьника на велосипеде в Новоорском районе Оренбургской области, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции в субботу, 24 июня.

Трагедия произошла накануне вечером, пишет РИА «Оренбуржье». 18-летний водитель Lada Granta ехал со стороны станции Новоорск в сторону поселка Новоорск. В это время 14-летний велосипедист пересекал дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.

Произошло столкновение. От мощного удара легковушка буквально разорвала велосипед школьника. Мальчик скончался на месте ДТП.

Все обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка, отмечает 56orb.ru.

Ранее в июне сообщалось, что восьмилетний мальчик погиб под колесами грузовика в ХМАО. Он выехал на дорогу на самокате.

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