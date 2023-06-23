Восьмилетний мальчик погиб под колесами грузовика в ХМАО

В городе Советский в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре восьмилетний мальчик погиб под колесами грузовика, выехав на дорогу на самокате. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в окружном управлении МВД.

Мужчина 1981 года рождения за рулем грузовика Isuzu Forward поворачивал с улицы Макаренко на Наладчиков. При проезде пешеходного перехода со стороны обочины в машину въехал ребенок на самокате.

«По предварительной информации, он не смотрел на дорогу и угодил как раз под кузов большегруза и попал под задние колеса. Он погиб на месте происшествия», — рассказали информагентству.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции провели медосвидетельствование водителя. Опьянения не выявлено. По факту трагедии организована проверка, все обстоятельства устанавливают сотрудники правоохранительных органов.