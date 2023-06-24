СК возбудил уголовное дело по факту пожара в Кемеровской области

Уголовное дело возбудили в Кемеровской области после пожара, в котором пострадали семеро подростков. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета (СК) РФ по региону.

«В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого пострадали семеро несовершеннолетних, по ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и допрашивают очевидцев. В рамках предварительного расследования будут назначены и проведены судебная пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы, которые установят причину и очаг возгорания, степень тяжести вреда здоровью потерпевших.

По информации СК, несовершеннолетние продолжают находиться в медицинском учреждении.

Накануне источник «Известий» сообщил, что семеро подростков пострадали при пожаре в жилом доме в Кемерово. Возгорание распространилось на площади в 15 кв. м. По данным источника, всем пострадавшим — 14–15 лет. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.