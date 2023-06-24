Врач назвала самые полезные ягоды для детей

Ведущий педиатр, детский гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дарья Маркова 23 июня рассказала, что самыми полезными ягодами считаются черная и красная смородина, малина, черника и ежевика.

В беседе с «Газетой.Ru» она объяснила, что черная смородина содержит до 500 мг витамина C на 100 г ягоды, который незаменим для формирования детской иммунной системы, укрепления кровеносных сосудов и лучшего усвоения железа и кальция. Также в черной смородине много железа, способствующего нормальному кроветворению и снабжению кислородом клеток и тканей.

Как отметила Маркова, большое количество железа содержит и красная смородина. По ее словам, в ягоде также много витамина A и бета-каротина, которые положительно влияют на зрение. Помимо этого, красная смородина полезна для профилактики дефицита йода, который может вызвать повышенную утомляемость, снижение внимания и замедлить умственное развитие ребенка.

Также врач посоветовала включить в рацион ребенка чернику, которая обладает антиоксидантными свойствами и благотворно влияет на зрение. Одной из любимых ягод у детей является малина, указала Маркова. В ней содержится много клетчатки, что нормализует работу кишечника и помогает наладить стул. Также малину можно использовать в качестве натурального жаропонижающего при простудах и ОРВИ благодаря солям салициловой кислоты в ее составе.

По словам педиатра, ежевика для детей полезна высоким содержанием витамина K, который необходим для здорового роста и укрепления костей.

Маркова предупредила, что большинство ягод могут провоцировать аллергическую реакцию, поэтому вводить в рацион ребенка их следует постепенно. Ежевику, чернику красную и черную смородину можно включать в рацион с восьми–девяти месяцев. При этом за один раз следует давать только один вид ягод, чтобы, в случае аллергии, точно определить, какая именно из них ее вызывала.

Ранее, 20 июня, врач педиатрического отделения Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Лусине Авакян рассказала «Известиям», что детям старше трех лет в день рекомендуется съедать около 200 г ягод и фруктов. Тем не менее, по ее словам, нанести ощутимый вред здоровью ребенка можно, только если заменить ими все основные приемы пищи и остальные группы продуктов в рационе.