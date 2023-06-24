Реклама
Прямой эфир
Общество
Режим КТО ввели на территории Москвы и Московской области
Политика
Песков анонсировал обращение Путина в ближайшее время
Общество
В Воронежской области отменили все массовые мероприятия
Общество
В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия
Общество
Власти Ростова-на-Дону сообщили об изменении схемы движения транспорта
Мир
Власти США уличили в оправдании ситуации в стране теорией заговора из РФ
Общество
Стало известно о тяжелом состоянии двух пострадавших при пожаре в Кемерово
Общество
Губернатор Воронежской области сообщил о совещаниях с силовыми структурами
Общество
Губернатор Московской области сообщил об усилении мер безопасности
Мир
ВСУ признали сложность оттеснения армии РФ в ходе контрнаступления
Армия
Танк ВС РФ уничтожил пункт наблюдения ВСУ на авдеевском направлении
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
Мир
WP узнала о примерных расходах США на поиски батискафа «Титан»

Врач назвала самые полезные ягоды для детей

Педиатр Маркова назвала черную и красную смородину наиболее полезными ягодами для детей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущий педиатр, детский гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дарья Маркова 23 июня рассказала, что самыми полезными ягодами считаются черная и красная смородина, малина, черника и ежевика.

В беседе с «Газетой.Ru» она объяснила, что черная смородина содержит до 500 мг витамина C на 100 г ягоды, который незаменим для формирования детской иммунной системы, укрепления кровеносных сосудов и лучшего усвоения железа и кальция. Также в черной смородине много железа, способствующего нормальному кроветворению и снабжению кислородом клеток и тканей.

Как отметила Маркова, большое количество железа содержит и красная смородина. По ее словам, в ягоде также много витамина A и бета-каротина, которые положительно влияют на зрение. Помимо этого, красная смородина полезна для профилактики дефицита йода, который может вызвать повышенную утомляемость, снижение внимания и замедлить умственное развитие ребенка.

Также врач посоветовала включить в рацион ребенка чернику, которая обладает антиоксидантными свойствами и благотворно влияет на зрение. Одной из любимых ягод у детей является малина, указала Маркова. В ней содержится много клетчатки, что нормализует работу кишечника и помогает наладить стул. Также малину можно использовать в качестве натурального жаропонижающего при простудах и ОРВИ благодаря солям салициловой кислоты в ее составе.

По словам педиатра, ежевика для детей полезна высоким содержанием витамина K, который необходим для здорового роста и укрепления костей.

Маркова предупредила, что большинство ягод могут провоцировать аллергическую реакцию, поэтому вводить в рацион ребенка их следует постепенно. Ежевику, чернику красную и черную смородину можно включать в рацион с восьми–девяти месяцев. При этом за один раз следует давать только один вид ягод, чтобы, в случае аллергии, точно определить, какая именно из них ее вызывала.

Ягодки — опять: в клубнике нашли 20-кратное превышение антибиотиков
Россельхознадзор начал мониторинг плодоовощной продукции на содержание вредных веществ

Ранее, 20 июня, врач педиатрического отделения Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Лусине Авакян рассказала «Известиям», что детям старше трех лет в день рекомендуется съедать около 200 г ягод и фруктов. Тем не менее, по ее словам, нанести ощутимый вред здоровью ребенка можно, только если заменить ими все основные приемы пищи и остальные группы продуктов в рационе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023