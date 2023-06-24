Названы районы Москвы с дефицитом новостроек

Самый маленький объем новостроек представлен в трех округах Москвы: ЗелАО (0,7%), ВАО (4,8%), и ЮЗАО (6,4%). Об этом «Известиям» сообщили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По данным экспертов, в ЗелАО в реализации находится четыре проекта комфорт-класса и один проект стандарт-класса. Средневзвешенная цена предложения квадратного метра составляет 219,7 тыс. руб. (–0,4% за месяц, –4,1% за год).

Также в компании рассказали, что в ВАО в продаже находятся два проекта стандарт-класса, 12 проектов комфорт-класса и четыре проекта бизнес-класса. Средневзвешенная цена за метр - 273,9 тыс. руб. (–9% за месяц, –12% за год).

В ЮЗАО новостройки представлены в одном проекте стандарт-класса и премиум-класса, трех проектах комфорт-класса и 11 проектах бизнес-класса. Средневзвешенная цена «квадрата» составляет 338,1 тыс. руб. (+1,6% за месяц, +4,9% за год), сообщили специалисты.

«В этих округах последнее время если и выходили новые объемы, то в уже реализующихся проектах. Зеленоградский округ по соотношению цены и качества может быть интересе для покупателей жилья комфорт-класса. Развитие транспортной доступности делает этот округ вполне привлекательным», — сказала генеральный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Наталия Кузнецова.

По информации аналитиков, на первичном рынке старой Москвы общая площадь предложения составляет 2,9 млн кв. м и 52,7 тыс. лотов. Большая часть предложения приходится на пять округов с долей 70,6%: ЗАО (17,4%), ЮАО (15,6%), САО (14%), СЗАО (12,1%) и СВАО (11,5%).

Ранее, 21 июня, аналитики «Авито Недвижимости» рассказали «Известиям», что в среднем по стране 59% квартир в новостройках можно приобрести по акции. По спецпредложениям продают 62% студий, 59% «однушек», 58% «двушек» и 56% «трешек». Чаще всего девелоперы предлагают скидки на приобретение квартир, рассрочки на несколько месяцев и ипотеку на льготных условиях, отметили эксперты.