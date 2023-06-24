Реклама
Прямой эфир
Общество
В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия
Общество
Власти Ростова-на-Дону сообщили об изменении схемы движения транспорта
Мир
Власти США уличили в оправдании ситуации в стране теорией заговора из РФ
Общество
Стало известно о тяжелом состоянии двух пострадавших при пожаре в Кемерово
Общество
Губернатор Воронежской области сообщил о совещаниях с силовыми структурами
Общество
Губернатор Московской области сообщил об усилении мер безопасности
Мир
ВСУ признали сложность оттеснения армии РФ в ходе контрнаступления
Армия
Танк ВС РФ уничтожил пункт наблюдения ВСУ на авдеевском направлении
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
Мир
WP узнала о примерных расходах США на поиски батискафа «Титан»
Мир
Зафиксирован первый случай заражения и смерти человека от вируса Оз
Мир
Глава МИД Британии опроверг информацию о планах покинуть парламент
Мир
Шесть человек погибли и двое пострадали в ДТП на востоке Китая

Названы районы Москвы с дефицитом новостроек

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самый маленький объем новостроек представлен в трех округах Москвы: ЗелАО (0,7%), ВАО (4,8%), и ЮЗАО (6,4%). Об этом «Известиям» сообщили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Вторичный продукт: почему новостройки стали дороже готового жилья
Аналитики объяснили динамику цен на жилищном рынке

По данным экспертов, в ЗелАО в реализации находится четыре проекта комфорт-класса и один проект стандарт-класса. Средневзвешенная цена предложения квадратного метра составляет 219,7 тыс. руб. (–0,4% за месяц, –4,1% за год).

Также в компании рассказали, что в ВАО в продаже находятся два проекта стандарт-класса, 12 проектов комфорт-класса и четыре проекта бизнес-класса. Средневзвешенная цена за метр - 273,9 тыс. руб. (–9% за месяц, –12% за год).

В ЮЗАО новостройки представлены в одном проекте стандарт-класса и премиум-класса, трех проектах комфорт-класса и 11 проектах бизнес-класса. Средневзвешенная цена «квадрата» составляет 338,1 тыс. руб. (+1,6% за месяц, +4,9% за год), сообщили специалисты.

«В этих округах последнее время если и выходили новые объемы, то в уже реализующихся проектах. Зеленоградский округ по соотношению цены и качества может быть интересе для покупателей жилья комфорт-класса. Развитие транспортной доступности делает этот округ вполне привлекательным», — сказала генеральный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Наталия Кузнецова.

По информации аналитиков, на первичном рынке старой Москвы общая площадь предложения составляет 2,9 млн кв. м и 52,7 тыс. лотов. Большая часть предложения приходится на пять округов с долей 70,6%: ЗАО (17,4%), ЮАО (15,6%), САО (14%), СЗАО (12,1%) и СВАО (11,5%).

Ранее, 21 июня, аналитики «Авито Недвижимости» рассказали «Известиям», что в среднем по стране 59% квартир в новостройках можно приобрести по акции. По спецпредложениям продают 62% студий, 59% «однушек», 58% «двушек» и 56% «трешек». Чаще всего девелоперы предлагают скидки на приобретение квартир, рассрочки на несколько месяцев и ипотеку на льготных условиях, отметили эксперты.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023