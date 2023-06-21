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Более половины квартир в новостройках России продаются по акции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В среднем по стране 59% квартир в новостройках можно приобрести по акции. По спецпредложениям продают 62% студий, 59% «однушек», 58% «двушек» и 56% «трешек», рассказали «Известиям» аналитики «Авито Недвижимости».

Среди 33 городов, участвовавших в исследовании, чаще всего квартиры в новостройках со спецпредложениями продаются в Рязани (89% от всех вариантов), Ижевске (85%), Краснодаре (79%), Челябинске (78%), Казани (75%) и Москве (74%). Реже всего акции встречаются у девелоперов Воронежа (10%), Саратова (12%), Новосибирска (13%) и Севастополя (18%).

Чаще всего девелоперы предлагают скидки на приобретение квартир, рассрочки на несколько месяцев и ипотеку на льготных условиях, отметили эксперты. Например, в первый год строительная компания может субсидировать кредит, чтобы процент по нему был намного ниже рыночного и не превышал 1%, пояснили аналитики.

По информации экспертов, также ряд застройщиков предлагает услугу трейд-ин — взаимозачет стоимости старого жилья, а иногда и автомобиля клиента в счет новой квартиры. Одни девелоперы приобретают предыдущее жилье сами, другие активно помогают найти покупателя. Достаточно часто встречаются предложения с отделкой, кухней или мебелью в подарок на определенную сумму, отметили в компании.

«Ряд девелоперов проводит стимулирующие акции, чтобы обеспечить продажу так называемой сопутствующей недвижимости, — они дарят скидочные сертификаты на покупку машино-мест, кладовых помещений, техники и мебели у партнеров, подарки за рекомендации друзьям или разрабатывают прогрессивную систему скидок при приобретении нескольких квартир», — сказал руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

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Ранее, 20 июня, аналитики компании «Метриум» сообщили «Известиям», что скидки на некоторые новостройки бизнес-класса в Москве достигли 35%. Но чаще всего дисконт встречается в массовом сегменте, скидки на такие объекты в среднем составляют 19%.

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