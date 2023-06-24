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В Париже представили проект внутреннего убранства собора Нотр-Дам

В Париже скульптор Барде представил проект внутреннего убранства собора Нотр-Дам
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Фото: Le Figaro
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Дизайнер Гийом Барде разработает проект мебели для литургий и стульев для прихожан Собора Парижской Богоматери. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщила газета Le Figaro.

По данным газеты, на кандидатуре 52-летнего скульптора остановил выбор архиепископ Парижа Лоран Ульрих. Барде принимал участие в работах на Вилле Медичи в Риме.

Дизайнер создаст пять элементов интерьера собора: амвон, кафедру, алтарь, дарохранительницу и баптистерий. Архиепископ Парижа попросил его спроектировать предметы мебели, которые внешне будут отличаться «благородной простотой», но при этом не казаться слишком скромными. Газета отмечает, что часть предметов интерьера не пострадала при пожаре, однако при реконструкции собора принято решение «придать им дух 21 века».

Согласно замыслу Барде, элементы изготовят из темной бронзы, чтобы гармонично отразить золотистость камня, из которого сложен собор, а также свет, который попадает внутрь здания через витражи. Дизайнер также изготовит из массива дуба 1,5 тыс. стульев для прихожан. Их вес составит 6 кг, они будут украшены ажурной спинкой. Кроме того, их можно будет соединять между собой.

Стоимость проекта оценивается в €6 млн. 13 июля его представят на утверждение Национальной комиссии по архитектуре и культурному наследию Франции.

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Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел поздно вечером 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция. Как установило следствие, возгорание началось наверху, где тогда велись реставрационные работы. Точная причина пожара обнародована не была.

В марте 2023-го сообщалось о завершении важного этапа восстановления Нотр-Дам-де-Пари — реставраторы смонтировали шпиль собора.

Полностью открыть памятник планируют в конце 2024 года.

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